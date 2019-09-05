Впервые за 24 года в Украине взялись принудительно разделить монополиста

Принудительное разделение компании-монополиста Дмитрия Фирташа состоится в течение 9 месяцев с даты получения соответствующего решения АМКУ. Фото: Прямий

Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа. Кроме того, на 107 млн ​​грн оштрафовал ООО "НФ Трейдінг Україна".

Комитет соответствующее решение принял 5 сентября 2019 года. Установил, что группа компаний в составе заводов-производителей ПАО "Азот", ЧАО "Рівнеазот", ЧАО "Сєвєродонецьке об'єднання азот" и ООО "НФ Трейдінг Україна" злоупотребляла монопольным положением на рынке азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 лет, сообщила пресс-служба АМКУ.

Монополист перепродавал внутри группы по завышенным ценам природный газ. Поскольку это основное сырье для производства удобрений, то их себестоимость завышали.

Кроме того, остановка производства удобрений с марта по июнь 2017 года привела к недопоставки товара аграриям. Тогда производство приостановили из-за долгов за поставки газа. В то же время из покупателей удобрений уже взяли предоплату. Продажей минеральных удобрений занималась ООО "НФ Трейдінг Україна". Компанию оштрафовали на 107 млн ​​грн.

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"Если бы три основных отечественных заводы-производителя азотных минеральных удобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект - группа Ostchem, установленные злоупотребления были бы невозможны", - отметили в АМКУ.

Принудительное разделения монополиста должно состояться в течение 9 месяцев с даты получения соответствующего решения.

По словам бывшей госуполномоченной АМКУ Агии Загребельской, Комитет впервые за 24 года принудительно разделил компанию-монополиста. До этого норму о принудительном разделении применил в 1995-м до "молочного" монополиста Донецкой области.

Активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа консолидирует группа Ostchem. Она включает предприятия по производству азотных удобрений "Азот" (Черкассы), "Рівнеазот", "Сєвєродонецьке об'єднання азот" (Луганская область) и "Концерн Стирол" (Донецкая область). Контроль над последним предприятием потеряли из-за оккупации части Донбасса.