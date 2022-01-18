Возможны кадровые изменения: Нафтогаз отреагировал на коррупционный инцидент в "Укргаздобыче"

В национальной компании "Нафтогаз Украины" отреагировали на коррупционный инцидент в "Укргазвидобуванні".

НАК пообещал проанализировать принятие управленческих решений в "Укргазвидобуванні", а также обстоятельства принятия на работу в 2016-2017 годах должностных лиц компании, которых Служба безопасности Украины подозревает в организации коррупционной схемы.

Кроме того, Нафтогаз проанонсировал кадровые изменения в Укргазвидобуванні. Соответствующие предложения были подготовлены еще в декабре.

"Правление национальной компании подало на рассмотрение в Кабинет Министров Украины и Министерство экономики Украины предложения по кадровым изменениям в АО "Укргаздобыча" еще 7 декабря 2021 года и с тех пор ожидает принятия решения", - сообщил Нафтогаз.

В компании подчеркнули, что сотрудничают со Службой безопасности Украины и Национальной полицией Украины по борьбе с коррупцией.

"Для Нефтегаза как для национальной компании чрезвычайно важно развитие Украины, где коррупции являются исключением, а не правилом, и где есть неотвратимость наказания за коррупцию. Такие же принципы определяют для всех предприятий, входящих в Группу Нафтогаза", - добавили в национальной компании.

Напомним, СБУ сообщила, что разоблачила должностных лиц Укргазвидобування на масштабной коррупционной схеме. Они якобы требовали 400 тыс. грн взятки за беспрепятственное выполнение тендерных соглашений с частной компанией.