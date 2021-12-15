"Вовину тысячу" можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка

Виртуальная банковская карта в "Дії" / Скриншот из приложения "Дії"

Государственные Приватбанк и Ощадбанк вслед за другими банками с 15 декабря запустили возможность оформления карты в рамках проекта "еПідтримка" для выплат "ковидной тысячи".

Для зачисления суммы пособия нужно с 19 декабря для Приватбанка и с 20 декабря для Ощадбанка в мобильном приложении "Дія" подать заявление на получение 1 тыс. грн, выбрать номер карты для выплаты пособия и дать согласие на обработку персональных данных. Об этом сообщают в обоих банках.

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По условиям программы карты будут действовать четыре месяца со дня получения средств, соответственно зачисленные средства необходимо потратить за это время. Банки напоминают, что пополнение и снятие средств со счета, перевод на другие счета программа не предусматривает, а неиспользованные средства вернутся государству.

Использовать деньги можно будет на оплату услуг в сфере культуры, спорта, внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом, а также для покупки книг в книжных магазинах Украины.

По информации monobank, с момента запуска услуги по открытию карт "еПідтримка" 9 декабря по состоянию на 15 декабря он открыл 1,15 млн карт. Также в программе "Альфа-Банк", "А-Банк", Укргазбанк.

Согласно изменениям в бюджет 2021 года каждый украинец, прошедший полный курс вакцинации от Covid-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных заведений. Позже в этот список добавили книги.

Премьер Денис Шмигаль рассказал, что в настоящее время вакцинировано против Covid-19 двумя дозами более 12 млн граждан. В трех регионах Украины более 50% взрослого населения вакцинированы по крайней мере одной дозой.

С 10 декабря, когда стартовала регистрация на получение 1 тыс. грн за полную вакцинацию, украинцы оформили 1,3 млн виртуальных карт. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации.