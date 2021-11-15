"Вовина тысяча" всколыхнула сети

Фото: @ProtsyshynOfficial

В понедельник вечером президент Владимир Зеленский заявил, что каждый дважды вакцинированный украинец получит по тысяче гривен.

"Быстро и удобно, через приложение "Дія", - анонсировал президент в видеообращении.

За средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны.

Программа стартует 19 декабря. На нее в этом году выделят 3 млрд грн. И столько же – в начале 2022-го.

Gazeta.ua предлагает самые интересные реакции пользователей соцсетей.

Так, бывший премьер Владимир Гройсман сообщил в Facebook, что идея – 1000 грн каждому вакцинированному - его, двухмесячной давности.

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"Это теперь все, кто купил сертификат, отобьет 1К", "Купил сертификат за 2500 – касарь кэшбека", "Это же сколько телятины на бессарабке Тищенко купит. Килограммов 100?", - пишут пользователи Facebook и Twitter.

"Прекрасный шаг, как на фоне падения рейтингов сбить негативное информационное поле и попытаться подкупить каждого украинца. За наши с вами деньги. Украина знала Юлину тысячу, а теперь есть Володина тысяча. У Юли тысяча была по курсу 6, а у Володи - по 26. Чувствуете разницу. Люди тоже почувствуют", - отмечает политолог Виктор Таран.