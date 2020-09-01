Волкер получил должность в украинской компании

Курт Волкер вошел в руководство транспортной компании в Украине. Фото: УНИАН

Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер с 1 сентября стал независимым членом совета директоров компании

BGS Rail является украинской дочерней компанией литовской компании по поставкам наземного обслуживания, заправки самолетов и логистических услуг Baltic Ground Services, передает "Лига".

Волкер также будет работать советником председателя и совета директоров материнской компании Avia Solutions Group.

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"Назначение Волкера поможет BGS Rail добиться успеха в разработке и реализации планов роста, которые увеличат прямые иностранные инвестиции, и будет способствовать созданию новых рабочих мест на украинском рынке", - сказали в компании.

Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины 2017-2019 годов, сказал, что реакция мирового сообщества на аннексию Крыма была запоздалой.