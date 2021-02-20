Война на Донбассе за 5 лет нанесла ущерб Украине на 10% ВВП - исследование

Подсчитали убытки от войны. Фото: Украинская правда

Пять лет войны с Россией на востоке Украины суммарно обошлись экономикам Донецкой и Луганской областей в более чем 50 млрд долларов.

Указанная цифра составляет 10% валового продукта Украины за эти пять лет и это только за 2014-2018 годы, свидетельствуют данные в исследовании Центра экономической стратегии.

В исследовании приводится ряд негативных факторов, спровоцировавших экономические потери для Украины:

потеря из-за оккупации и войны территорий, людей и активов;

разрыв цепочек стоимости;

миграция населения.

"Настоящие потери гораздо выше, ведь в этой оценке не учтены потери активов, которые были разрушены или сейчас находятся на неподконтрольной Украины территории, а также влияние экономического кризиса, вызванного военной агрессией РФ", - сказано в исследовании.

Согласно сравнению среднего регионального продукта в мирных регионах Украины и отдельно - в Донецкой и Луганской областях в долларовом измерении, ЦЭС получил результат, согласно которому без войны региональный продукт этих двух областей вместе в 2018 году составил бы 595 млрд грн, а не 227 млрд грн.

"То есть потери составили около 367 млрд грн, или 13,5 долларов", - резюмировали в ЦЭС.

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Напомним, с начала войны в Донбассе погибли более 13 тыс. человек.