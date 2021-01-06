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Во время карантина украинцы брали больше кредитов

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Во время карантина украинцы брали больше кредитов
В течение января-сентября 2020 года займы предоставляли 396 финансовых компаний. Фото: pixabay

В 3-м квартале 2020 года украинцы брали больше кредитов, чем в карантин.

Объем займов вырос на 15%, если сравнивать январь-сентябрь 2020 года с аналогичным периодом 2019-го, сообщают в Национальном банке.

За 9 месяцев кредитов выдали на 66 млн грн больше, чем 2019-го.

2020 года большинство украинцев брали кредиты онлайн, а не в отделениях финансовых компаний.

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"Онлайн-кредиты составляют почти 3/4 всех займов граждан за 9 месяцев 2020 года: 24,3 миллиарда гривен с 33,5 миллиардов гривен. Украинцы обычно берут кредиты в финкомпаний сроком до одного месяца", - говорится в сообщении Нацбанка.

По данным регулятора, в течение января-сентября 2020 года займы предоставляли 396 финансовых компаний.

"Кредитовали граждан - 234 компании. Из них 85 учреждений позволяет взять кредит онлайн. И количество таких компаний постепенно растет", - сообщают в Нацбанке.

Перед оформлением кредита потребитель может самостоятельно проверить, передадут ли его долг коллекторам в случае несвоевременной выплаты. Соответствующая информация есть на сайте Нацбанка.

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06
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