Власти Луганской области обратились к президенту Украины для решения ситуации вокруг Луганской ТЭС

25 июля председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий провел заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тема – проблемы с энергоснабжением в области из-за блокирования поставок угля со стороны РФ. По итогам заседания было принято решение подготовить письма к Президенту Украины и премьер-министру Украины

Докладывая о ситуации, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства ОГА Виталий Сурай отметил, что в области сложились предпосылки возникновения катастрофы в энергетическом секторе. Дело в том, что РФ определила перечень товаров, которые можно импортировать или экспортировать в Украину только на основании отдельных разрешений. К этой категории отнесена продукция топливно-энергетического комплекса, в частности угля, поставляемого для Луганской ТЭС с территории России. С 1 июня РФ не дает разрешений на поставки угля на станцию.

В случае прекращения генерации электроэнергии на ТЭС будет ограничено потребление электроэнергии в Луганском энергоузле, поскольку существующая схема электрической сети не позволяет обеспечить электроснабжение потребителей Луганской области без генерации. Во время боевых действий электрические сети Луганщины были повреждены, а связь с Объединенной энергетической системой Украины осуществляется линиями 110 кВ с Харьковской и Донецкой областей. Пропускная способность мощности которых составляет лишь 110 МВт. Впрочем, текущий уровень потребления электроэнергии предприятиями и населением Луганщины составляет от 140 МВт ночью до 220 МВт в вечерний максимум.

По информации представителей ТЭС, после окончания запасов угля работа предприятия будет остановлена. По состоянию на 24 июля запасы угля на предприятии составляли 17 964 тонны. При среднесуточном потреблении 2 798 тонн указанного объема топлива достаточно для 6 суток устойчивой работы теплоэлектростанции, то есть до 29 июля.

Сейчас существует реальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, а именно полного прекращения энергоснабжения миллиону жителей области, 253 детским садикам, 293 школам, 53 медицинским учреждениям, предприятиям водо- и газоснабжения. Кроме того, есть риск прекращения поставок воды для 400 тыс. абонентов - жителей временно оккупированной территории.

По итогам совещания, были приняты следующие протокольные решения: в связи с отсутствием запасов угля перейти на сжигание природного газа для генерации электроэнергии; обеспечить соответствующие технические условия при транспортировке и распределении природного газа.

Также Виталий Комарницкий дал поручение безотлагательно подготовить письма к президенту Украины и премьер-министра Украины о ситуации с исчерпанием запасов угля на Луганской ТЭС, и о возможных последствиях прекращения электроснабжения Луганской области, и о необходимости предоставления номинаций на поставку природного газа.

Напомним, ранее заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко заявил, что переход Луганской ТЭС на газ примерно в пять раз повысит себестоимость электроэнергии. Поэтому необходимо снизить цену на газ, чтобы она покрывалась текущими ценами на электроэнергию. В ДТЭК отмечают, что уже начаты переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о поставках газа.