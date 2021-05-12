Власть через СНБО объявляет торги с олигархами - эксперт

Глеб Вышлинский о том, что СНБО будет делать с олигархами. Фото: VoxUkraine

Власть в лице Совета нацбезопасности и обороны пытается увеличить политический капитал. Заявление Алексея Данилова о том, что насчитали 13 олигархов в стране, означает начало торгов с ними, попытки начать переговоры. Об этом сказал Gazeta.ua исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Тема важна, потому что видим, что политики меняются, а олигархи за их спинами остаются те же. И те олигархи, кто имеют в собственности физические активы, как Ахметов и Пинчук, зарабатывающих больше на воздействии на регулировании государственной политики, так и такие как Коломойский, что зарабатывают на доступе к государственным предприятиям и кредитовании на них. Обе категории сдерживают развитие экономики, рост благосостояния граждан. То, что о них говорят, понятно для избирателей и подобная атака на этих лиц будет воспринята хорошо", - рассказал.

В прошлом году, по данным Forbes, состояние Рината Ахметова увеличились втрое.

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"Состояние Ахметова в наибольшей степени зависят от цен на продукцию металлургии. В прошлом году был быстрый рост цен на железную руду, затем металл и это дало Ахметову дополнительную оценку бизнеса, а не то, что получил какие-то новые активы или преференции. В этом году тенденция продолжается", - пояснил Вышлинский.

Государство будет ограничивать влияние на медиа.

"Влияние на политику осуществляется через контрольные телеканалы. Поэтому через СНБО будут давить на это. Но найдут ли более действенный инструмент борьбы с олигархами, неизвестно. В правовом поле они хорошо защищены", - подытожил.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объявил, что в Украине есть 13 олигархов, которые оказывают влияние на власть. Президент Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах.