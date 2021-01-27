Владельцы электроотопления получат компенсации: Кабмин определился с суммой

Выплата распространяется на электроэнергию, которая будет употреблена в первом квартале этого года. Фото: pexels.com

Кабмин выделил 1,4 млрд грн на компенсации потребителям, которые используют электроэнергию для отопления. Выплата распространяется на электроэнергию, которая будет употреблена в первом квартале этого года.

Соответствующее постановление правительство приняло на очередном заседании с трехдневной доработкой, передает УНИАН.

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Также компенсацию получат многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Правительство также планирует направить в парламент законопроект о компенсации за потребленную электроэнергию отдельным категориям потребителей.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирования программы предоставления субсидий.