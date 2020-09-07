Вкладчиков Ощадбанка предупредили об изменениях: подробности

Государственный Ощадбанк сможет стать членом Фонда гарантирования вкладов после изменений в законодательстве Украины. Фото: pixabay.com

Ощадбанк станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 января следующего года.

Соответствующее решение 2 сентября согласовали участники заседания Совета по финансовой стабильности, сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, государственный Ощадбанк сможет стать членом ФГВФЛ после изменений в законодательстве Украины.

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Сейчас клиенты Ощадбанка имеют 100-процентную гарантию возврата всей суммы вклада. После того, как банк станет участником Фонда, сумма будет ограничиваться 200 тыс. грн. Такие же гарантии имеют вкладчики других государственных банков - Приватбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка.

Чтобы стать участником Фонда гарантирования, Ощадбанк должен оплатить взнос в момент вступления. Далее будет платить регулярный взнос. До 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов у банка будет переходный период - плата регулярного сбора меньше по сравнению с конкурентами по вкладам физлиц.

Прогнозировали, что Ощадбанк станет членом Фонда гарантирования вкладов с 1 июля 2020 года. Позже сроки отложили на октябрь.