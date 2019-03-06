Visa упрощает жизнь клиентам: что изменится с апреля

С апреле украинцы смогут получить только бесконтактную карточку Visa. Фото: Podrobnosti.ua

С апреля украинские банки будут выпускать исключительно бесконтактные карты Visa.

"Кроме того, платежная карта, которая имеет возможность бесконтактной оплаты - технология Visa payWave, также имеет и чип, и магнитную полосу. Картой можно рассчитаться в любом POS-терминале", - сообщила директор регионального подразделения Visa по странам СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова, пишет Finclub.

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На 1 января 2019-го в Украине только 10,7% платежных карт были бесконтактными. Это 3,95 млн с 36,95 млн карточек. Правда количество бесконтактных платежных карт выросло в прошлом году на 44%, передает пресс-служба Нацбанка.

80% всех платежных терминалов в Украине уже принимают бесконтактные платежи. Это связано с требованием международных платежных систем с 1 января 2016 года устанавливать новые платежные терминалы исключительно с модулем для бесконтактного списание средств.

В ноябре прошлого года на украинский рынок вышел крупнейший конкурент Mastercard и Visa - китайская международная платежная система UnionPay International.