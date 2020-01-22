Виноград стал лидером по вздорожанию

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В январе виноград стремительно подорожал. Цена на сорт Кишмиш выросла в 1,5 раза. В опте стоит 68 грн/кг.

Зимой виноград традиционно дорожает. Однако в этом году спрос на него заметно вырос, передает "Інфо-Шувар".

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"В этом сезоне вырос импорт винограда. Кроме того, даже в сезон сбора собственного урожая - с августа по ноябрь, Украина увеличила поставки вдвое. Объем импорта в первой половине сезона является рекордным по крайней мере за последние 5 лет", - объясняет эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

В прошлом году виноград начал дорожать с середины января. Цена росла до конца зимы.

В январе-октябре 2019-го в Украину из-за границы завезли 73,4 тыс. т мандаринов. Это на 10% или на 6,6 тыс. т, больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Преимущественно Украина поставляла мандарины из Турции, Египта, Испании, Пакистана и Италии.