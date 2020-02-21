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пятница, 21 февраля 2020 19:27

Верланов уполномочил на контроль за топливным рынком сомнительного налоговика

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Верланов уполномочил на контроль за топливным рынком сомнительного налоговика

Директор Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Роман Гнатюк получил право подписывать лицензии на производство и оптовую торговлю спиртом, горючим, алкогольными напитками и табачными изделиями. Такими полномочиями его наделил ГНСУ Сергей Верланов, сообщается на официальном сайте налоговой службы.

Так, с 30 января текущего года Гнатюка уполномочен на подписание ряда документов, а именно:

  • лицензий на производство спирта этилового неденатурированного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового, дистиллята виноградного спиртового, спирта-сырца плодового, биоэтанола, спирта этилового денатурированного, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего;
  • лицензий (дубликатов лицензий) на право оптовой торговли спиртом этиловым, спиртом этиловым виноградным, спиртом этиловым плодовым;лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли алкогольными напитками, кроме сидра и перри (без добавления спирта);
  • лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли алкогольными напитками - сидром и перри (без добавления спирта);
  • лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли алкогольными напитками - исключительно пивом для производителей пива с объемом производства до 3000 гектолитров в год;
  • лицензий (дубликатов лицензий) и приложений к ним (дубликатов приложений) на право оптовой торговли табачными изделиями;
  • лицензий (дубликатов лицензий) на право оптовой торговли горючим;
  • справок о внесении мест хранения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий в Единый государственный реестр мест хранения;
  • внесение отметок о ежегодной плате за выданные лицензии;
  • писем в адрес субъектов обращения сообщению о возможности получения государственной услуги (относительно лицензирования и справок о внесении мест хранения в Единый государственный реестр мест хранения).

Таким образом, отныне производить и продавать спирт и алкогольные напитки, а также горючее у украинских предпринимателей без подписи Гнатюка не получится.

Напомним, что Гнатюк получил должность директора Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНСУ не так давно. 11 декабря его перевели с должности заведующего сектором обеспечения деятельности заместителя министра финансов в ГНСУ без конкурса и с грубым нарушением норм действующего законодательства.

Кроме того, как сообщал 112 канал, персоной Гнатюка заинтересовалось и НАПК по причине наличия фактов незаконного обогащения.

К примеру, Гнатюк в конце прошлого года приобрел очередную квартиру в Киеве, стоимость более 1,2 млн грн. при отсутствии соответствующих доходов и сбережений, сообщали "Украинские новости".

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