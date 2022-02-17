Верховная Рада легализовала виртуальные активы в Украине

Криптообменники и криптобиржи cмогут работать легально. Фото: DW.com

17 февраля в парламенте поддержали законопроект "О виртуальных активах".

Законопроект поддержали 272 народных избранника. За регулирование этого рынка будет отвечать Национальная комиссия по ценным бумагам, сообщает Урядовий портал.

Сегодня потенциал мировой криптоиндустрии определяется миллиардами инвестиций. Мы уже входим в топ-5 стран-криптолидеров. Однако в Украине криптоактивы до сих пор в тени. Закон позволит это изменить и детинизировать новый сектор экономики", – написал в своем телегарм-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Криптообменники и криптобиржи смогут работать легально, а украинцы защитить свои активы от возможных злоупотреблений или мошенничества, считает министр.

По его словам, разработка правового поля в данной области длилась два года.

Министр также анонсировал работу над соответствующими изменениями в Налоговый и Гражданский кодексы для полноценного запуска рынка виртуальных активов.

Закон "О виртуальных активах" в октябре 2021 года был ветирован Президентом Зеленским и отправлен на доработку.

В январе сообщалось, что Российский центробанк предложил полный запрет на использование и создание всех криптовалют ссылаясь на опасность для финансовой системы и окружающей среды страны. Запрет лоббирует ФСБ.