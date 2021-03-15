Подозрения касаются выводу денег из банка. Фото: ТСН

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала еще 3 подозрения бывшим должностным лицам Приватбанка.

"8 млрд грн - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного Приватбанка гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее говоря на уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают председателя правления в совершении этого преступления", - написала она в Facebook.

В 2015 году НБУ инициировал проверку Приватбанка и других крупных банков. Выяснили, что необходимая сумма докапитализации банка составляет 113,1 млрд грн. Специалисты из НБУ предположили, что 90% кредитного портфеля находилось под риском. Потому что эти кредиты выдали лицам, которые тесно связаны с бывшими владельцами банка.

16 декабря 2016 года бывшие владельцы банка обратились к премьер-министру с просьбой принять положительное решение силами КМУ о приобретении акций Приватбанка государством.

"Таким образом, председатель правления, заместитель председателя правления-руководитель казначейства банка и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка хорошо понимали, что контроль над средствами банка в ближайшее время будет потерян. В результате возникновения преступного плана, суть которого сводилась к растрате средств банка, должностные лица Приватбанка приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка. Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника. Вместо вышеуказанных иностранных обществ отдавать долги Приватбанка теперь должна была связанная с банком фирма Claresholm Marketing LTD. Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами. От подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию", - указала Венедиктова.

Детективы и прокуроры уже сообщили председателю правления о подозрении в растрате денежных средств Приватбанка с помощью незаконного начисления и выплаты 16 декабря 2016 года необоснованной дополнительной премии в пользу связанного с банком юридического лица ЗАО "СК Ингосстрах".

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"Следственные органы считают, что должностные лица банка, по состоянию на дату реализации своего преступного плана, были хорошо осведомлены о принятом решении НБУ по связанности Приватбанка и "СК Ингосстрах". Такое решение НБУ принял 13 декабря 2016 года. Детективы и прокуроры располагают доказательствами того, что решение кредитного комитета от 15 января 2014 года на самом деле было подготовлено и, проще говоря, отправлено на принтер в декабре 2016 в данном случае речь идет об убытках в размере около 136 млн грн", - указала генпрокурор.

Следователи продолжают исследовать участие других людей в этой схеме.

72% общей суммы кредитов Приватбанк выдал компаниям, которые связаны с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. По данным кредитного агентства Fitch, около 81% всех активов Приватбанка - государственные облигации. Ими банк докапитализировали в конце 2016-го, когда государство национализировало финучреждение. Кредиты составили 19% всех активов Приватбанка. Большая часть из них связаны с бывшими владельцами банка