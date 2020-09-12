Великобритания даст деньги на 8 катеров для Украины

Катера Марк-6 Украина получит от США. Фото Picture-alliance Zuma-Press

Великобритания даст кредит н строительство 8 ракетных катеров для военно-морского флота Украины. Об этом пишет Европейская правда.

Два первых корпуса должны быть построены на территории Великобритании, а остальные - на судостроительном предприятии в Украине. В ходе работ за рубежом украинские специалисты смогут получить необходимую квалификацию для дальнейшего производства шести корпусов в Украине. Предприятие-производитель на территории нашего государства будет выбирать Кабинет Министров Украины.

Предложение с "Туманного Альбиона" - это проект 50-метровых ракетных катеров водоизмещением около 400 тонн, которые могут нести ударное вооружение в виде восьми противокорабельных ракет, как иностранного производства, так и типа "Нептун" когда работы по морской версии будут завершены.

Кроме строительства ударных ракетных катеров, Великобритания готова предоставить средства и на другие проекты для ВМС ВС Украины.

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В целом речь идет о 1,6 миллиарда долларов (1,2 миллиарда фунтов стерлингов), которые может предоставить Великобритания взаймы на 10 лет.