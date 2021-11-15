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понедельник, 15 ноября 2021 21:23

Веерных отключений не будет - Зеленский

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Веерных отключений не будет - Зеленский
Зеленский пообещал, что горючего хватит. Фото: Pexels

В Украине веерных отключений электричества не будет.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Государство, подготовившее атомную энергетику. Запустили два дополнительных блока на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября.

"Отключение света может пугать только тех, у кого отключено логическое и критическое мышление. Простой совет, чтобы не было слышно лживых сказок об отключении света - отключайте звук на некоторых лживых каналах", - сказал президент.

Украина получит новое топливо для электростанций.

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"Кроме украинского угля, к нам следует еще семь кораблей "Панамакс", которого хватит до конца года. А при необходимости Украина приобретет достаточно угля, чтобы быть обеспеченной до завершения отопительного сезона", - заверил Зеленский.

Украина транспортирует уголь для электростанций из-за границы. Ибо собственного не хватит на весь отопительный сезон. За отопительный сезон в Украине в среднем потребляется около 10 млн. тонн угля.

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