Валюту разрешили покупать без ограничений

Купить валюту в банке можно будет без паспорта. Фото: Depositphotos

Украинцы с 5 ноября смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений.

Нацбанк отменяет лимит 150 тыс. грн в день. С ноября покупать валюту в кассах банков или онлайн можно будет на неограниченную сумму, сообщила пресс-служба регулятора.

Изменения связаны с тем, что украинцы преимущественно покупают меньше валюты, чем на 150 тыс. грн в день.

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Кроме того, приобрести валюту в банке позволят без паспорта.

В Нацбанке объясняют, что взялись за валютные послабления для физлиц. До этого более 30 валютных послаблений ввели для бизнеса.

7 февраля 2019-го заработал закон "О валюте и валютных операциях". Украинцам позволили перечислять валюту за границу без открытия счета в эквиваленте до 150 тыс. грн. Также на основании электронных деклараций покупать различные иностранные активы. Кроме того, для бизнеса отменили обязательную продажу валюты и ограничения вывода дивидендов.