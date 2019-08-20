Валютные качели: сколько стоит доллар 21 августа

Доллар подешевел на 4 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 21 августа установил курс доллара на уровне 25,13 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 12 коп. Стоит 27,83 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,21 грн, продают по 25,28 грн.

За евро предлагают 27,89 грн. Продают по 28,02 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.