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понедельник, 10 января 2022 07:10

Валюта стремительно подорожала после затяжных выходных

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Валюта стремительно подорожала после затяжных выходных
Евро подорожал на 6 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 10 января установил курс доллара на уровне 27,49 грн. Курс вырос на 4 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 6 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 31,10 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,81 грн.

В обменниках доллар покупают по 27,50 грн. Продают по 27,60 грн.

За евро предлагают 30,90 грн. Продают по 31,10 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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