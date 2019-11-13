Валюта продолжает дешеветь

Доллар подешевел на 15 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 14 ноября установил курс доллара на уровне 24,31 грн. Это на 15 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 18 коп. Стоит 26,76 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше

В обменниках доллар покупают по 24,38 грн. Продают по 24,43 грн.

За евро предлагают 26,87 грн. Продают по 26,97 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению, говорится о курсе на уровне 27 грн/долл.