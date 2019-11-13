Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше

Минимальная пенсия вырастет в неработающих пенсионеров. Фото: Depositphotos

В Украине с 1 декабря 2019 года пересчитают минимальную пенсию.

Это связано с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Минимальная пенсия вырастет до 1638 грн. Максимальная составит 16 380 грн, пишет "Апостроф".

Минимальная пенсия вырастет в неработающих пенсионеров.

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Выплаты с 1 декабря не пересчитают некоторым категориям пенсионеров. Для них размер повышения пенсий анонсировали ранее. Так, детям войны додадут 66,13 грн, лицам, проживающим в горных населенных пунктах - 20%. Иждивенцы получат 150 грн к пенсии, назначенной по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Граждане, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы дополнительно будут иметь 54,40 грн, а члены их семей, которые были принудительно переселены, - 43,52 грн. Выплаты не вырастут для пострадавших от Чернобыльской катастрофы и работающих пенсионеров.

Пострадавшим вследствие Чернобыльской аварии дополнительно выделили 354,5 млн грн, для людей с ограниченными возможностями - 787 млн ​​грн. Законопроект о внесении изменений в бюджет-2019 подписал президент Владимир Зеленский. Деньги чернобыльцы получат до конца ноября.