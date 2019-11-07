Чернобыльцам выделили деньги

Деньги чернобыльцы получат до конца ноября. Фото: Dengi.ua

Пострадавшим вследствие Чернобыльской аварии дополнительно выделили 354,5 млн грн, для людей с ограниченными возможностями - 787 млн ​​грн. Законопроект о внесении изменений в бюджет-2019 подписал президент Владимир Зеленский.

Деньги выделены чернобыльцам пойдут на выплату компенсации за льготное обеспечение продуктами питания, доплату за работу в зоне отчуждения, выплату ежегодного и дополнительного отпусков. Также на возмещение Фонда соцстрахования расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам, пособия на оздоровление, сообщила пресс-служба Министерства соцполитики.

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Деньги чернобыльцы получат до конца ноября.

Средства для лиц с инвалидностью направлены на обеспечение их техническими и другими средствами реабилитации. В сентябре 2019-го лица с инвалидностью уже получили дополнительных 82 млн грн.

В государственном бюджете на 2019 год на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской аварии было выделено 1,98 млрд грн. На обеспечение лиц с инвалидностью - 1,21 млрд грн.