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понедельник, 30 августа 2021 07:10

Валюта подорожала: свежий курс от НБУ

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Валюта подорожала: свежий курс от НБУ
Доллар подорожал на 15 копеек. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 30 августа установил курс доллара на уровне 26,92 грн. Это на 15 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 15 коп. Стоит 31,66 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый подорожал на 1 коп. Стоит 6,91 грн.

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В обменниках доллар покупают по 26,96 грн. Продают по 26,98 грн.

За евро предлагают 31,67 грн. Продают по 31,63 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36.

Польский злотый покупают по 6,85 грн. Продают по 6,9 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
30
августа

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