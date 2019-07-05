В Зеленского сообщили, когда в Украину приедет миссия МВФ

Миссия МВФ была в Киеве в мае. Планирует вернуться после парламентских выборов. Фото: Факты

В Украину в августе может прибыть миссия Международного валютного фонда.

"МВФ обещал приехать в Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе", - сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, передает "Інтерфакс-Україна".

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По его словам, пока нет договоренностей о предоставлении очередного транша Украине.

Последний раз миссия Фонда работала в Украине в мае. Поехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Вернуться в Киев запланировали после парламентских выборов и формирования нового правительства.

18 декабря 2018-го МВФ одобрил программу помощи stand-by для Украины. Рассчитана на 14 месяцев. Ее общий объем - $3,9 млрд. Первый транш $1,4 млрд Украина получила в конце декабря 2018-го. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, Украина обсуждает новую кредитную программу с МВФ.