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вторник, 09 февраля 2021 17:59

В январе инфляция ускорилась до 6% в годовом измерении

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В январе инфляция ускорилась до 6% в годовом измерении
Больше всего подорожали яйца. Фото: pixabay

В январе 2021-го инфляция на потребительском рынке по сравнению с январем 2020 года составила 6,1%, а по отношению к декабрю 2020 года - 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Больше всего - на 15,4% - в январе подорожали яйца. В то же время на 1,3% подешевела свинина.

Кроме того, на 1% повысились цены на алкогольные напитки и табачные изделия, что связано с подорожанием последних на 1,9%.

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Вместе с тем в 1-м месяце года на 4% подешевели одежда и обувь.

"Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6 процентов произошел в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию на 36,6 процента, канализацию - на 17,3 процента, водоснабжение - на 10,9 процента. Вместе с тем на 4,5 процента произошло снижение цен на природный газ", - говорится в сообщении.

Весной в Украине прогнозируют подорожание зерновых, овощей и фруктов. Эксперты прогнозируют инфляцию в 7-8%.

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Дата
09
февраля

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