В январе бизнес должен перейти на украинский язык

Торговля и сервис должны будут полностью украинизироваться. Фото: pixabay.com

С 16 января 2021 вступит в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно этой норме, торговля и сервис должны будут полностью украинизироваться.

В силу вступает статья 30 закона, согласно которой язык обслуживания потребителей в Украине является украинский. То есть везде - в магазинах, ресторанах, кафе, сервис-центрах - персонал обязан обратиться к клиенту по-украински. Впрочем, по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, рассказывает "Сегодня".

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За нарушение норм предусмотрено наказание. Если нарушение выявлено впервые - предупреждение или штраф 200-400 необлагаемых налогом минимумов, что составляет 3400-6800 грн. За повторное нарушение придется заплатить до 700 минимумов, или 11 900 грн.

Однако, штрафовать начнут не раньше 2022 года.

4 радиостанциям за несоблюдение требований законодательства о языковых квотах Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выписал штрафы.