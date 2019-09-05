В Укрэнерго обнаружили коррупционную схему на 40 млн грн

Оперативники проводят обыски в офисах Укрэнерго. Фото: Цензор.НЕТ

Чиновники Укрэнерго незаконно присвоили 40 млн грн.

Схему присвоения средств выявили правоохранители. Они задокументировали факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд Укрэнерго, передает Департамент защиты экономики Нацполиции.

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Оперативники проводят обыски в офисах компании на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области. Также по месту жительства лиц, причастных к делу.

Сумма убытков по предварительным данным составляет 40 млн грн.

Правоохранители задержали 7 участников преступной группы, которая занималась незаконным завладением недвижимого имущества. Среди них - два адвоката и экс-руководитель органов юстиции Киева, сообщают в столичной прокуратуре. Их подозревают в хищении государственного и коммунального имущества на сумму 1,5 млрд грн.