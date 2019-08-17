Полиция задержала банду, которая присваивала государственное имущество

Задержанных подозревают в создании преступной организации, мошенничестве, отмывании доходов, служебном подлоге, злоупотреблении властью. Фото: Украинская правда

Правоохранители задержали 7 участников преступной группы, которая занималась незаконным завладением недвижимого имущества. Среди них - два адвоката и экс-руководитель органов юстиции Киева, сообщают в столичной прокуратуре.

Их подозревают в хищении государственного и коммунального имущества на сумму 1,5 миллиарда гривен.

В течение 2017-2019 годов участники преступной группы с использованием поддельных документов и электронных ключей доступа к Госреестру вещных прав на недвижимое имущество завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями.

Чтобы скрыть преступное происхождение имущества участники схемы подавали исковые заявления с использованием поддельных документов и при содействии судей Донецкой и Херсонской областей получали положительные решения по гражданским делам. После этих решений регистрировали краденое имущество.

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В прокуратуре пояснили, что речь идет о десятках объектов недвижимости.

17 августа по месту работы и жительства фигурантов, а также в судах и по месту жительства нескольких судей в Киеве, Киевской области и Херсоне провели 30 одновременных обысков.

У фигурантов изъяли поддельные документы, штампы, печати предприятий, деньги и другие вещественные доказательства.

Задержанных подозревают в создании преступной организации, мошенничестве, отмывании доходов, служебном подлоге, злоупотреблении властью.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Умани задержали гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера, которого подозревают в наркоторговле. 15 августа он бежал из аэропорта "Борисполь" в Киеве.