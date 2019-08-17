Полиция задержала банду, которая присваивала государственное имущество

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 207
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
1 Просмотров: 1098
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1764
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1809
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1206
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6543
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1665
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1593
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3195
Фото
Все фото
11
5
5
4
6
Смертельный пожар в &quot;Токио Стар&quot;: последствия показали с высоты птичьего полета
Смертельный пожар в "Токио Стар": последствия показали с высоты птичьего полета
Пожар в заброшенном доме - на спасателей обрушилась крыша
Пожар в заброшенном доме - на спасателей обрушилась крыша
В столичном пабе произошла стрельба
В столичном пабе произошла стрельба
Пожар в одесском отеле: как здание выглядит изнутри
Пожар в одесском отеле: как здание выглядит изнутри
Машины смяло на жестянки: погиб 6-летний внук фермера
Машины смяло на жестянки: погиб 6-летний внук фермера
Видео
Все видео
В Одессе горел отель, есть жертвы
В Одессе горел отель, есть жертвы
Облил и напоил кипятком: как чувствует себя женщина, над которой надругался сожитель
Облил и напоил кипятком: как чувствует себя женщина, над которой надругался сожитель
В ход шли файеры, камни и баллоны - ультрас устроили драку в Запорожье
В ход шли файеры, камни и баллоны - ультрас устроили драку в Запорожье
Правоохранители разыскивают блогера, который избил ветерана АТО
Правоохранители разыскивают блогера, который избил ветерана АТО
ФСБ незаконно арестовывает украинских рыбаков в Азовском море
ФСБ незаконно арестовывает украинских рыбаков в Азовском море
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 3852
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
1 Просмотров: 1098
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1764
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6543
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4727
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
17 августа 2019
Просмотров: 27
Просто бізнес
– По такой цене больше нигде не возьмешь. Покупай, пока даю скидку, – каже Мехмет. Умовляє купити парфуми в магазині в турецькій ...
суббота, 17 августа 2019 16:24

Полиция задержала банду, которая присваивала государственное имущество

  Комментировать
Полиция задержала банду, которая присваивала государственное имущество
Задержанных подозревают в создании преступной организации, мошенничестве, отмывании доходов, служебном подлоге, злоупотреблении властью. Фото: Украинская правда

Правоохранители задержали 7 участников преступной группы, которая занималась незаконным завладением недвижимого имущества. Среди них - два адвоката и экс-руководитель органов юстиции Киева, сообщают в столичной прокуратуре.

Их подозревают в хищении государственного и коммунального имущества на сумму 1,5 миллиарда гривен.

В течение 2017-2019 годов участники преступной группы с использованием поддельных документов и электронных ключей доступа к Госреестру вещных прав на недвижимое имущество завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями.

Чтобы скрыть преступное происхождение имущества участники схемы подавали исковые заявления с использованием поддельных документов и при содействии судей Донецкой и Херсонской областей получали положительные решения по гражданским делам. После этих решений регистрировали краденое имущество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция раскрыла коррупционную схему в Институте рака

В прокуратуре пояснили, что речь идет о десятках объектов недвижимости.

17 августа по месту работы и жительства фигурантов, а также в судах и по месту жительства нескольких судей в Киеве, Киевской области и Херсоне провели 30 одновременных обысков.

У фигурантов изъяли поддельные документы, штампы, печати предприятий, деньги и другие вещественные доказательства.

Задержанных подозревают в создании преступной организации, мошенничестве, отмывании доходов, служебном подлоге, злоупотреблении властью.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Умани задержали гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера, которого подозревают в наркоторговле. 15 августа он бежал из аэропорта "Борисполь" в Киеве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полиция задержала банду, которая присваивала государственное имущество». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Погибших хоронили в братских могилах

Самое читаемое
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 3 Просмотров: 27930
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 26704
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
6
 Просмотров: 17605
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего 1 Просмотров: 16749
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15681
Происшествия
Смертельный пожар в "Токио Стар": последствия показали с высоты птичьего полета
Смертельный пожар в "Токио Стар": последствия показали с высоты птичьего полета
11
 Просмотров: 567
Увеличилось количество погибших в одесской гостинице "Токио Стар"
Увеличилось количество погибших в одесской гостинице "Токио Стар" Просмотров: 549
Пожар в заброшенном доме - на спасателей обрушилась крыша
Пожар в заброшенном доме - на спасателей обрушилась крыша
5
 Просмотров: 396
В столичном пабе произошла стрельба
В столичном пабе произошла стрельба
5
 Просмотров: 630
Отель "Токио Стар" могли поджечь, чтобы скрыть убийство
Отель "Токио Стар" могли поджечь, чтобы скрыть убийство Просмотров: 594
Больше всего комментируют
3
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
3
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
2
Электромобили портят окружающую среду более катастрофично чем дизельные авто?
2
Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
Голосов: 716
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua