СБУ задержала израильского наркобарона

Также задержали трех сотрудников СБУ. Подозревают, что они помогли Сильверу бежать из аэропорта. Фото: Интерфакс-Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины в Умани задержали гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера, которого подозревают в наркоторговле. 15 августа он бежал из аэропорта "Борисполь" в Киеве.

В ближайшее время его экстрадируют в Израиль.

Также задержали трех сотрудников СБУ. Подозревают, что они помогли Сильверу бежать из аэропорта.

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12 марта 2019 в результате международной операции против причастных к деятельности интернет-сети по распространению марихуаны Telegrass произошли массовые задержания. Основателя сети Дов Сильвера задержали в Украине.