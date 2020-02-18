В Украину едет миссия МВФ: подробности

Точная дата визита экспертов МВФ в Украину пока не известна. Фото: УНН

В Украину собирается приехать команда экспертов Международного валютного фонда.

"Команда МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, говорится в пресс-релизе представительства.

Точная дата визита пока не известна.

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Украина проводит активные переговоры с МВФ о новой кредитной программе сотрудничества. Контракт рассчитывают заключить на 3 года. Предусмотренное финансирование - $5,5 млрд.

Чтобы новая программа МВФ заработала, ее должны утвердить на заседании Совета директоров фонда. Пока заседания не было, потому что Украина не выполнила ряда требований для сотрудничества с МВФ. Речь идет о принятии закона, который должен прекратить практику обжалования банкротств банков, а также не допустит возвращения национализированных банков бывшим владельцам.

7 декабря 2019 года Украина и МВФ договорились о начале новой программы сотрудничества. В частности, подписали предварительное соглашение. В рамках предыдущей программы stand-by из предусмотренных трех траншей страна получила один.