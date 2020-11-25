В украинских супермаркетах продают фальшивую икру: как распознать подделку

Проверить фальшивая икра можно с помощью простого эксперимента. Фото: pixabay.com

В супермаркетах Украины очень большой процент некачественной и фальшивой икры. Покупать продукт не желательно также в интернете – с вероятностью 80% это будет подделка.

Чтобы не испортить себе удовольствие от угощения икрой, нужно придерживаться простых правил. Первое и главное – покупать там, где могут соблюдать условия хранения. Это могут быть фирменные магазины или торговые сети. На прилавках стоит проверить температурный режим. И обязательно обратить внимание на "возраст" баночки – он не должен быть более 12 месяцев, рассказывает Obozrevatel.

Во-вторых, настоящая икра не может продаваться в баночках без маркировки. Также не следует покупать продукт из России. Закон запрещает продавать в Украине российский продукт. Если он попал на прилавок, то скорее всего это контрафакт.

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Третье – не покупать дешевый продукт. Икру, у которой истек срок хранения, перефасовывают. Она реализуется по акционным ценам, как произведенная в этом сезоне. Такая икра будет хлюпать при встряхивании, а у икринок будут треснувшие оболочки.

Проверить фальшивая икра можно с помощью простого эксперимента: залить небольшое количество продукта горячей водой. Если жидкость станет молочного цвета, значит, икра настоящая. Если вода станет розовой или не изменит цвет – подделка. Кроме того, настоящая икра лопается прямо на зубах, а белковая – жуется.

Антимонопольный комитет обнаружил 5 недобросовестных производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт маслом.