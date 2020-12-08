В Украине заметно подорожал бензин. Но это еще не предел

Эксперты ожидают, что цены продолжат идти вверх. Фото: pixabay.com

Начало зимы в Украине отметилось ускорением роста цен на бензин. Максимальное подорожание составило 45 коп. за 1 л.

Эксперты ожидают, что цены продолжат идти вверх. По их прогнозам, в среднем по стране розничные цены на бензин и дизтопливо повысятся еще на 15-20 коп. за 1 л, рассказывает "Сегодня".

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Впрочем, некоторые из них не видят оснований для заметного роста цен на топливо. В холода многие водители переходят с бензина на газ, поэтому продажи заметно снижаются.

Состоянию на 8 декабря бензин А-98 в Киеве и области продается по цене 28,87 грн за 1 л, А-95 стоит 24,49 грн за 1 л, А-92 можно купить по 24,09 грн за 1 л.

В парламенте хотят увеличить ставку акцизного налога на дизельное топливо до €239,5 за 1 тыс. л Это может вызвать повышение цены.