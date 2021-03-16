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вторник, 16 марта 2021 10:31

В Украине задержат выплаты для матерей

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В Украине задержат выплаты для матерей
Задолженность накопили в декабре из-за резкого роста расходов. Фото: pixabay

Украинцев предупредили о задержках выплат больничных и декретных средств.

Об этом рассказали в Фонде социального страхования, однако заверили, что выплаты проведут в полном объеме.

"Продолжительность задержки колеблется, ведь зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда. На сегодня задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн, а также непрофинансированные заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд грн. Их срок оплаты составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством", - сообщают в Фонде.

Там объясняют, что в ноябре 2020 года финансировали больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя, вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством. Однако на сегодня доходов фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат.

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В фонде страхования говорят, что имеющуюся задолженность накопили в декабре из-за резкого роста расходов.

"Из-за пандемии существенно выросли расходы по больничным, также нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам", - сообщает фонд.

Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект об установлении пенсий за особые заслуги награжденным Почетной грамотой ВРУ или Грамотой ВРУ.

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