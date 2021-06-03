В Украине ввели налог на Google

Иностранные интернет-ресурсы будут платить Украине налог. Фото: pixabay.com

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4184 о налогах для иностранных интернет-ресурсов, которые работают в Украине. Иначе его называют законом о "налоге на Google".

Ранее глава финансового комитета ВР Данил Гетманцев отмечал, что такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. По подсчетам государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд грн.

Теперь для лиц, работающих в сфере электронной коммерции, вводят упрощенную процедуру регистрации и уплаты налога на добавленную стоимость на услуги, которые они предоставляют в Украине.

При этом операции по поставке образовательных услуг освобождаются от налогообложения НДС. Речь идет о доступе к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в интернете из отраслей знаний и специальностей, по которым готовят для получения высшего образования. Сюда относят доступ к виртуальным классам, образовательным ресурсам, в которых ученики (слушатели) выполняют задачи онлайн, а оценки выставляются автоматически, без участия человека.

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Для нерезидентов-налогоплательщиков НДС создадут электронный сервис для коммуникации с контролирующим органом Украины.

Они могут не регистрировать налоговые накладные. Платить разрешено удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале в иностранной валюте.

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по продаже вновь построенных квартир или домов. Соответствующий документ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" № 5600 зарегистрирован 2 июня, инициатором документа указывается премьер-министр Денис Шмыгаль.