В Украине введут налог для богатых - кому придется платить

В Украине не будут повышать общегосударственные налоги. Фото: pixabay.com

В Украине могут ввести дополнительные налоги для богатых людей.

Сейчас идет работа над бюджетной декларации. В Министерстве финансов дискутируют о пересмотре отдельных акцизов и экологических платежей, говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

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Изменения планируют вводить для наполнения бюджета страны и улучшения ситуации в сферах медицины, образования и т. д.

"Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это происходит в цивилизованных странах мира", - пояснил Шмыгаль.

Жители Крыма будут вынуждены платить новый налог на имущество. Российские оккупанты требуют плату у тех, кто имеет квартиру, жилой дом, или комнату.