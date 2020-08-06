В Украине впервые будут добывать золото

Золоторудные участки Украины продадут на аукционе. Фото: pixabay.com

В Украине впервые начнут добывать золото. Уже готовят несколько золоторудных участков для выставления их на электронный аукцион.

Об этом написал глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах на своей странице в Facebook.

По его словам, золоторудный потенциал Украины составляет около 3 тыс. т. В частности, в Карпатах запасы золота составляют 55 т, общие прогнозные ресурсы Донбасса - 400 т, а прогнозные ресурсы Украинского щита - 2,4 тыс. т. Однако добыча золота в Украине практически не осуществляется, в частности, из-за необходимости значительного объема инвестиций в железорудные объекты.

"Одной из причин отсутствия разработки украинских месторождений золота являются не изученные недра. Другой преградой является сложность запуска технологического процесса и начала добычи золота. На украинских золоторудных объектах с запасами золота 30-40 т (Майское, Балка Широкая) необходимый объем инвестиций превышает 3,5 млрд грн", - рассказал Опимах.

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Учитывая на рост цен на золото на мировом рынке, добыча этого металла в Украине сегодня может заинтересовать инвесторов.

"Мы постоянно работаем над увеличением инвестиционных предложений. В частности, готовим 3 месторождения с залежами руд золота для вынесения в Инвестиционный атлас недропользователя. Также недавно в Службу поступило заявление о выставлении одного участка на е-аукцион. Сейчас она находится на согласовании в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов", - сообщил Опимах.

Украина сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет благодаря открытию доступа к украинским недрам.