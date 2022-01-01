В Украине ужесточаются требования к капиталу банков

НБУ ужесточает требования к капиталу банков. Фото: bank.gov

С 1 января 2022 года ужесточаются требования к капиталу банков.

Меры вводятся для увеличения устойчивости банков к потенциальным кризисным явлениям, защите сектора от накопления системных рисков и содействию сохранению финансовой стабильности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Высокая доходность банков и имеющийся запас капитала свидетельствуют о готовности к внедрению новых регуляторных изменений", - говорится в сообщении.

С 01 января 2022 года предполагается:

1) Введение минимальных требований к покрытию капиталом операционного риска в размере 50% расчетного размера с увеличением до 100% с 01 января 2023 года.

2) Повышение веса риска для необеспеченных потребительских кредитов физическим лицам со 125% до 150%.

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3) Следующий этап повышения весов риска по ОВГЗ в иностранной валюте до 50% с последующим ростом до 100% с 01 июля 2022 года.

4) Повышение с текущих 25% до 50% доли стоимости непрофильных активов, вычитаемых из основного капитала.

"Общее влияние запланированных изменений на достаточность основного капитала банков составит 2,5 п. п. Текущего запаса капитала хватит на их выполнение", - подчеркнули в НБУ.

С 1 января в Украине вступает в силу закон о повышении налогов. Документ №5600 касается как предприятий, так и граждан Украины.