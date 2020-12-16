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среда, 16 декабря 2020 22:40

В Украине уменьшилось производство молока

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В Украине уменьшилось производство молока
В 2020 году производство молока уменьшилось на 4,2%. Фото: pexels.com

С января по ноябрь 2020 году производство молока в Украине сократилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Производство уменьшилось на 8,67 млн тонн, говорится в данных Государственной службы статистики.

Сельскохозяйственные предприятия произвели 2,53 млн тонн молока. Это на 0,5% больше. Крестьянские хозяйства произвели 6,14 млн тонн - на 5,9% меньше.

Больше всего молока произвели в Полтавской области - 681,3 тыс. тонн. Это на 3,1% меньше. На втором месте Винницкая, на третьем Хмельницкая области.

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Меньше всего молока произвели в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год. Во 2-м чтении за документ проголосовали 289 нардепов.

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