В Украине существенно сократилась средняя зарплата

В Украине средняя зарплата в августе снизилась на 434 грн. Фото: "Капитал"

В Украине в августе средняя номинальная зарплата снизилась на 434 грн, по сравнению с июлем, и составляет 10 537 грн.

При этом относительно августа прошлого года средняя зарплата выросла на 17,4%, учитывая инфляцию, этот показатель составляет 7,7%. Об этом сообщает Госслужба статистики.

Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве - 15 694 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 8017 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

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Самую высокую зарплату получают в сфере Финансовая и страховая деятельность - 18 649 грн, самую низкую - Здравоохранение и предоставление социальной помощи - 7067 грн, Временное размещение и организация питания - 7015 грн и Образование - 7349 грн.

В Украине 70% товарных чеков поддельные. Люди не могут пожаловаться на ресторан или кафе, потому что получают "липовый" счет.