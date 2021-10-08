В Украине существенно подорожали продукты: какие и на сколько

Средние цены на продукты питания в сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросли на 14,3%.

Это превысило показатель общей инфляции, которая составляла 11%, свидетельствуют данные Госстата.

Больше всего подорожали сахар - на 88%, подсолнечное масло - на 71,7%, а также яйца - на 60,7%.

Автор: ukrstat.gov.ua Сахар и подсолнечное масло за год выросли в цене почти вдвое

Кроме того, хлеб подорожал на 17,2%, мясо и мясопродукты выросли в цене на 12,3%, масло - на 10,9%, молоко - на 8,7%, сыр - на 7,9%, рыба и рыбные продукты - на 7,4%, а овощи - на 1,7%. В то же время фрукты подешевели на 3,5%.

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За январь-июль сигареты премиум-класса подорожали на 9,9% до 63,6 грн за пачку, цены на водку выросли на 1,1% до 93,7 грн за 0,5 л. Пиво подорожало с начала года на 7,7% до 18,8 грн за бутылку, украинское вино - на 5,9% до 70,2 грн за бутылку 0,75 л. По данным Госстата, средние цены на продукты в августе 2021 года по сравнению с августом прошлого года выросли 12,2%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,2%.