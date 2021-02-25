В Украине стремительно дорожает подсолнечное масло: назвали причины

Неделю назад цены колебались около 37 грн. Фото: pexels.com

В Украине резко подскочили цены на подсолнечное масло. Его стоимость в розничных сетях выросла на 10 грн за 850 мл.

Неделю назад цены колебались около 37 грн, сейчас стоимость бутылки составляет более 60 грн. Также в Украине дорожает сахар, хлеб и яйца. Это связано с колебаниями мировой цены, рассказал директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет Obozrevatel.

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В то же время в прошлом сезоне был плохой урожай подсолнечника, сахарной свеклы. Масло может дорожать до следующего урожая, если не вмешается Антимонопольный комитет.

"Мы не можем завести подсолнечное масло, предложения практически нет. Если не будет реакции Антимонопольного комитета, то цены могут расти до сентября. В свое время я направлял письма в АМКУ, еще 2017-го. Думаю, также должны быть обращения и в этом году", - рассказал Дорошенко.

В Украине колеблется цена на хлеб. Ржаной хлеб немного подешевел, белый и ржано-пшеничный - подорожали на 5% и 9% соответственно.