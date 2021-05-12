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среда, 12 мая 2021 19:40

В Украине стало больше миллионеров

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В Украине стало больше миллионеров
За год количество миллионеров выросло на 6%. Фото: epravda.com.ua

Более 8,5 тыс. человек задекларировали доход в более 1 млн грн.

Количество гривневых миллионеров увеличилось за год на 6%, сообщает Государственная налоговая служба в Telegram.

Доход в более 1 млрд грн задекларировал только один гражданин Украины. Он живет в Киеве.

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Больше всего налогов с дохода, полученного за рубежом, заплатил житель столицы - 80 млн грн. 66,5 млн грн - налог на доходы физлиц и 11,1 млн военного сбора.

401 тыс. украинцев сейчас имеют статус безработного, сообщили в правительстве. "В течение года карантина 1 миллион человек получили статус безработного. Было трудоустроено за этот период 665 тысяч человек", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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