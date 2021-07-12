В Украине резко вырастут тарифы на воду и отопление

В сентябре тарифы на отопление могут вырасти на 30-40%.

За отопление трехкомнатной квартиры придется заплатить около 4 тыс. грн, двухкомнатной - от 3 тыс., а за однокомнатную - 2 тыс., пишет OBOZREVATEL.

Автор: Елена Луценко

Стоимость Гкал для каждого предприятия будет разная. Подорожание в Киеве составит около 45%.

"В городах, где тариф на отопление не поднимали, последние два-три года не проводилась модернизация теплокоммунэнерго, тарифы вырастут более чем на 60 или даже 70 процентов. Это касается многих городов на западе Украины, где поддерживалась достаточно низкая цена на горячую воду и теплоснабжение", - рассказал глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при Киевской горадминистрации Олег Попенко.

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В Черновцах уже заявили о росте тарифа на 70%. В Кременчуге тариф готовятся увеличить на 53%.

Отопление подорожает из-за повышения цен на газ. Газоснабжающие компании подняли месячные тарифы на газ для населения на июль. Цены на топливо достигают 15,5 грн/куб. Например, компания "Нафтогаз Украины" установила месячный тариф на июль на уровне 13,13 грн/куб., в июне был 11,94 грн. Однако повышение не коснется большинства потребителей, поскольку с 1 мая действует годовой тариф, который нельзя увеличивать.