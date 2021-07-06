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вторник, 06 июля 2021 15:41

Отопление подорожает - назвали причину

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В Киеве анонсировали пересмотр тарифов на отопление. Причиной называют рост цен на газ.

Автор: Елена Луценко
  Нафтогаз предложил на длительный период цену, которая выше предыдущие тарифы
Нафтогаз предложил на длительный период цену, которая выше предыдущие тарифы

"Нафтогаз предложил фиксированную цену на длительный период, но эта цена выше, чем была в предыдущих тарифах. Есть объективная предпосылка для пересмотра тарифов, для их относительного увеличения. Украина имеет собственную добычу газа, и цена на собственный газ не превышает 4 тысячи гривен за тысячу кубов. Предлагаем условно определить газ собственной добычи как газ социального назначения, который будет использоваться для предприятий теплоснабжения", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Газоснабжающие компании подняли месячные тарифы на газ для населения на июль. Цены на топливо достигают 15,5 грн/куб. Например, компания "Нафтогаз Украины" установила месячный тариф на июль на уровне 13,13 грн/куб., в июне был 11,94 грн.

Однако повышение не коснется большинства потребителей, поскольку с 1 мая действует годовой тариф, который нельзя увеличивать.

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