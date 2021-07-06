Отопление подорожает - назвали причину

В Киеве анонсировали пересмотр тарифов на отопление. Причиной называют рост цен на газ.

"Нафтогаз предложил фиксированную цену на длительный период, но эта цена выше, чем была в предыдущих тарифах. Есть объективная предпосылка для пересмотра тарифов, для их относительного увеличения. Украина имеет собственную добычу газа, и цена на собственный газ не превышает 4 тысячи гривен за тысячу кубов. Предлагаем условно определить газ собственной добычи как газ социального назначения, который будет использоваться для предприятий теплоснабжения", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Газоснабжающие компании подняли месячные тарифы на газ для населения на июль. Цены на топливо достигают 15,5 грн/куб. Например, компания "Нафтогаз Украины" установила месячный тариф на июль на уровне 13,13 грн/куб., в июне был 11,94 грн.

Однако повышение не коснется большинства потребителей, поскольку с 1 мая действует годовой тариф, который нельзя увеличивать.