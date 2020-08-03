В Украине разрешили экспорт медицинских масок

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 13347
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3501
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 873
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4 Просмотров: 6543
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 945
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 801
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 909
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4662
Фото
Все фото
0
6
7
8
6
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Видео
Все видео
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4 Просмотров: 6543
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 693
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1278
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
понедельник, 03 августа 2020 22:40

В Украине разрешили экспорт медицинских масок

  Комментировать
В Украине разрешили экспорт медицинских масок
В Украине сняли запрет. Фото: pexels.com

Правительство отменило запрет на продажу за пределы Украины средств индивидуальной защиты от коронавируса.

"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последняя запрет на экспорт, что действовал в связи с коронавирусом", - написал в Facebook заместитель министра экономики Тарас Качка.

Идея снять запрет на экспорт принадлежит Минэкономики и Министерству здравоохранения.

"Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", - отметил замминистра.

"С начала карантина для меня было крайне важным, чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать - то чтобы они были наименьшими. Поэтому я дико рад, что Украина их ввела так мало, запреты были обоснованными, и мы наконец отказались от этой практики", - добавил Качка.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения изучит потребность учреждений здравоохранения в средствах защиты больниц, которые определены для приема больных Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине разрешили экспорт медицинских масок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 50832
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16
 Просмотров: 30538
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 13347
Россия может начать полномасштабное наступление - разведка
Россия может начать полномасштабное наступление - разведка Просмотров: 9801
На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок
На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок
5
 Просмотров: 8217
Экономика
Какую самую дешевую квартиру продали в июле
Какую самую дешевую квартиру продали в июле Просмотров: 468
Финпроблемы Центрэнерго создают угрозы для углепрома и стабильности энергетической системы Украины
Финпроблемы Центрэнерго создают угрозы для углепрома и стабильности энергетической системы Украины Просмотров: 54
Кто потерял и получил работу во время карантина
Кто потерял и получил работу во время карантина Просмотров: 189
Пенсии для семей погибших участников АТО могут повысить
Пенсии для семей погибших участников АТО могут повысить Просмотров: 144
Доступные кредиты для бизнеса: сколько денег получили предприниматели
Доступные кредиты для бизнеса: сколько денег получили предприниматели Просмотров: 198
Больше всего комментируют
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
3
Я не доставлю вреда Украине - Кравчук
3
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
2
В Крыму мужчина с нагайкой выгнал семью с ребенком с пляжа
2
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
Голосов: 24992
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua