В Украине разрешили экспорт медицинских масок

В Украине сняли запрет. Фото: pexels.com

Правительство отменило запрет на продажу за пределы Украины средств индивидуальной защиты от коронавируса.

"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последняя запрет на экспорт, что действовал в связи с коронавирусом", - написал в Facebook заместитель министра экономики Тарас Качка.

Идея снять запрет на экспорт принадлежит Минэкономики и Министерству здравоохранения.

"Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", - отметил замминистра.

"С начала карантина для меня было крайне важным, чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать - то чтобы они были наименьшими. Поэтому я дико рад, что Украина их ввела так мало, запреты были обоснованными, и мы наконец отказались от этой практики", - добавил Качка.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения изучит потребность учреждений здравоохранения в средствах защиты больниц, которые определены для приема больных Covid-19.