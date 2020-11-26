В Украине распространяют фальшивые деньги: как распознать подделку

Чаще всего подделывают купюру номиналом в 500 грн. Фото: unsplash.com

Фальшивые деньги в Украине продают через интернет, распространяют в торговых точках. Чаще всего подделывают купюру номиналом в 500 грн.

Чтобы распознать фальшивку, рекомендуют просматривать банкноты против света. Лучше защищены 500 грн 2015 года, купюра номиналом 200 грн 2019-го и 100 грн 2014 года. В них больше защитных элементов. Однако качественную подделку так определить почти невозможно, рассказывает Obozrevatel.

В то же время, украинская гривна имеет лучшую защиту чем многие европейские валюты. В 2019 году на 1 млн банкнот было 2,9 фальшивок.

Чтобы не стать жертвой мошенников покупать и продавать валюту нужно в отделениях банка или в обменниках, у которых есть лицензия НБУ. Желательно не рассчитываться большими купюрами в общественном транспорте и в местах, где не проверяют подлинность купюр. Сдачу можно получить фальшивками.

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Если расплачиваться карточкой, риск вообще исчезнет. Поэтому следует минимизировать использование наличных средств.

Фальшивые деньги попадали даже в банковские кассы. Впрочем, сами сотрудники финансового учреждения часто не хотят обращаться в полицию и сдавать "деньги".

В супермаркетах Украины большой процент некачественной и фальшивой икры. Покупать продукт не желательно также в интернете: с вероятностью 80% это будет подделка.