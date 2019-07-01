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понедельник, 01 июля 2019 16:26

В Украине прекратила действовать формула "Роттердам+"

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В Украине прекратила действовать формула &quot;Роттердам+&quot;
Действие формулы "Роттердам +" прекратилось с 1 июля 2019 в связи с переходом к новому рынку электроэнергии. ФОТО: Hyser

В августе 2018 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам +".

Проект постановления опубликован на официальном сайте НКРЭКУ.

Согласно документу, с начала действия нового рынка электроэнергии признается утратившим силу целый ряд нормативных документов, которые ранее регламентировали работу украинской энергетики.

В перечне документов, которые отменили, постановление НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены на электроэнергию", более известная под названием "Роттердам +".

Данное решение НКРЭКУ объясняется необходимостью упорядочения нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной подготовки участников рынка электрической энергии Украины к работе нового рынка электрической энергии.

Напомним, начиная с 2016-го года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам +".

Она была введена в связи с потерей контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке.

После оккупации Донбасса большинство шахт с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС, оказалась на неподконтрольной территории.

Поэтому, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, было принято решение покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.

Формула была утверждена НКРЭКУ. В Нацкомиссии тогда заявляли, что такая методика расчета должен устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны боевых действий и позволит Украине накапливать достаточно угля к зиме.

В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину".

Формула "Роттердам +" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Українські новини
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Дата
01
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