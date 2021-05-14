В Украине появится золотая гривна

Золотая гривна "Владимир Великий" воспроизводит дизайн оборотной монеты номиналом 1 грн. Фото: НБУ

17 мая в обророт введут золотую памятную монету номиналом в 1 грн.

"Монета воспроизводит дизайн оборотной монеты "Владимир Великий" номиналом 1 гривна образца 2004 года, посвященной выдающемуся государственному и политическому деятелю, создателю средневекового европейского государства Руси-Украины - князю Киевскому Владимиру Великому", - сообщили в Национальном банке Украины.

Гривна имеет диаметр 25 мм и вес драгоценного металла в чистоте - 15,55 г.

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500 монет из золота 999,9 пробы отчеканили в 2010 году. Нацбанк будет ее продавать на электронных аукционах. Первый состоится 17 мая.

12 мая в Украине появилась памятная монета, посвященная украинскому писателю Василию Стефанику. Монету создали к 150-летию со дня рождения, сообщают в Национальном банке Украины.